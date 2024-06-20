Trivela: Каземиро отказался переходить в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро принял решение отказаться от перехода в «Баварию». Как сообщает Trivela, мюнхенский клуб вёл переговоры с 32-летним футболистом, но последнего не устроили предложенные условия.
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