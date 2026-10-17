Папа Римский Лев XIV, после успешной операции по удалению опухоли в лёгком, готовится к выписке. Его здоровье, подтверждённое анализами, позволит совершить апостольский визит в ###A_1_A### Южную Америку ###A_1_A### в начале ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Большая война, со...
- Большая война, со...
- "Акт первый. Морс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым