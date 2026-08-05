Сибиряки переключились с юга на Русский Север: турпоток в Карелию и Архангельскую область вырос на четверть

В мае-июне 2026 года число поездок из Сибири в северо-западные регионы увеличилось на 14-26% по сравнению с прошлым годом – сибиряки всё чаще выбирают Карелию, Архангельскую и Мурманскую области вместо традиционных южных направлений, а интернет-трафик в поездках вырос на треть.