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Омск

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Сибиряки переключились с юга на Русский Север: турпоток в Карелию и Архангельскую область вырос на четверть

В мае-июне 2026 года число поездок из Сибири в северо-западные регионы увеличилось на 14-26% по сравнению с прошлым годом – сибиряки всё чаще выбирают Карелию, Архангельскую и Мурманскую области вместо традиционных южных направлений, а интернет-трафик в поездках вырос на треть.

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