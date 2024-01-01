Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

Возвращаясь к событиям развала СССР меня до сих пор удивляет один момент - как 18 миллионное «стадо» членов партии допустили Развал СССР.

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