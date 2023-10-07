Казахстан вошел в топ-10 медального зачета за два дня до завершения Азиады

В настоящее время в копилке Казахстана 68 медалей. 7 и 8 октября наши спортсмены выступят в следующих видах: стрельба из лука, артистическое плавание, брейк-данс, гребной слалом, шахматы, джиу-джитсу, каратэ, водное поло (матч за бронзу) и вольная борьба.
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