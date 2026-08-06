В Камешково пожарные спасли из горящей многоэтажки двух человек, в том числе ребёнка

Площадь возгорания составила 20 кв.м., спасены два человека, включая ребёнка, эвакуированы 17.Вечером 5 августа 2025 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в городе Камешково на улице Молодёжной.