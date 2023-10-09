Ярушин отреагировал на отсутствие Самбурской в новом «Универе»

Бывшие коллеги по популярному ситкому обсудили отказавшуюся участвовать в съемках продолжения актрисуАктер Станислав Ярушин прокомментировал отсутствие коллеги по сериалу «Универ», актрисы Настасьи Самбурской, на съемках продолжения ситкома.
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