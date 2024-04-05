В России может появиться единый центр безопасности ИИ. Чтобы бороться с дипфейками и отравлением данных

Уже в нынешнем году в России может появиться единый центр исследования безопасности в области искусственного интеллектаКак сообщают «Ведомости», управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова предложила создать единый центр исследования безопасности в области ИИ по принципу CERT, то есть представляющий собой центр обмена данными между участниками разных рынков и разработчиками ПО.