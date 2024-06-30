Бастрыкин о мигрантах, никабе и т.д. Реакция Кадырова на слова главы СКР о «террористах-исламистах»

Виктор Борисов

Сейчас Россия стремительно превращается в Грозный и Душанбе образца 1990-1992 годов. И нас, русских, скоро начнут убивать, и уже убивают как сами видите ибо нынешняя власть глубоко безмозглая и невежественная, она не справится с этим... И закончится это так же, как в Чечне и Таджикистане - Вашу мечту о жизни изнасилуют, у вас всё отберут и уничтожат. Выводы: эрэфия не Россия! А страна - не жопа президента. Это чужая власть врагов, сумевших оккупировать страну, это убийцы будущего Вас и Ваших близких. Будьте готовы к Большому Пиздецу. Да, сейчас среди русских много ментально больных, которым сложно принять реальность. Им проще верить в хорошее и светлое будущее, как до последнего момента верили русские Чечни. Где они сейчас? Сбежали или убиты. Но нам то уже не куда будет бежать!!! Поэтому будьте реалистами, а не Степашками, готовьтесь - оформляйте оружие, оно должно быть в каждой русской семье. Если сможете, приобретайте нарезное. Начинайте самоорганизоваться в группы по месту жительства, пусть это даже футбол волейбол, но именно тех, кто реалист, кто будет готов защищать свои семьи, свою жизнь.Пока народ не сплотится, пока сам не начнет решать проблему мигрантов, никто ничего делать не будет. Всё будет только усугубляться