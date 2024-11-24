❗️⚡️В ВВС США подтвердили следующие сообщения СМИ: неизвестное количество дронов и БПЛА появилось в минувшие выходные в небе над тремя авиабазами в Великобритании.
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❗️⚡️В ВВС США подтвердили следующие сообщения СМИ: неизвестное количество дронов и БПЛА появилось в минувшие выходные в небе над тремя авиабазами в Великобритании.