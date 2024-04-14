RT Russia
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области, сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

