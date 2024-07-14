Яшел Үзән районы Бәчек авылының 810 еллык юбилеен уздырдылар. Бу хакта «Яшел Үзән» сайты яза. Чарада мәртәбәле кунаклар: Мордовия Республикасы хөкүмәте рәисе урынбасары Инсаф Хәйруллин, Мордовия Республикасының Инсар районы башлыгы Харис Якуббаев, Мордовия Республикасының Ромаданов районы Белозер авыл җирлеге башлыгы Рәсим Салихов, «Красный восток» АҖ генераль директоры Гадел Хәйруллин булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии