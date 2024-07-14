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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Яшел Үзән районы Бәчек авылының 810 еллык юбилеен уздырдылар

Яшел Үзән районы Бәчек авылының 810 еллык юбилеен уздырдылар

Яшел Үзән районы Бәчек авылының 810 еллык юбилеен уздырдылар. Бу хакта «Яшел Үзән» сайты яза. Чарада мәртәбәле кунаклар: Мордовия Республикасы хөкүмәте рәисе урынбасары Инсаф Хәйруллин, Мордовия Республикасының Инсар районы башлыгы Харис Якуббаев, Мордовия Республикасының Ромаданов районы Белозер авыл җирлеге башлыгы Рәсим Салихов, «Красный восток» АҖ генераль директоры Гадел Хәйруллин булды.

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