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Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Анжер», «Монако» Головина в гостях у «Лорьяна»

«ПСЖ» сыграет дома с «Анжером» в 18-м туре Лиги 1. Также в среду «Марсель» встретится в гостях с «Труа», «Монако» Александра Головина – с «Лорьяном».

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