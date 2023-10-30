Закуска "Неожиданное решение"

Такое может случиться только у меня!!! Приготовлено все для закуски и в момент её сбора ты понимаешь, что дома кто-то съел практически весь хлеб!! Именно так и родился у меня данный рецепт - очень, к слову, удачный!!! Любимая многими свекольная намазка становится очень нежной за счёт добавления творожного сыра ТМ Hochland, а плавленый сыр "Чизбургер" от ТМ Hochland великолепно показал себя как основа канапушек-закусочек! .