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Поварёнок с лучшими рецептами

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Закуска "Неожиданное решение"

Закуска "Неожиданное решение"

Такое может случиться только у меня!!! Приготовлено все для закуски и в момент её сбора ты понимаешь, что дома кто-то съел практически весь хлеб!! Именно так и родился у меня данный рецепт - очень, к слову, удачный!!! Любимая многими свекольная намазка становится очень нежной за счёт добавления творожного сыра ТМ Hochland, а плавленый сыр "Чизбургер" от ТМ Hochland великолепно показал себя как основа канапушек-закусочек! .

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