AFP: правительство Конго обвинило Apple в незаконном использовании ископаемых

Правительство Демократической Республики Конго направило корпорации Apple досудебную претензию из-за использования при производстве электроники незаконно добытых в конголезских рудниках полезных ископаемых.
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