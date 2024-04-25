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AFP: правительство Конго обвинило Apple в незаконном использовании ископаемых

AFP: правительство Конго обвинило Apple в незаконном использовании ископаемых

Правительство Демократической Республики Конго направило корпорации Apple досудебную претензию из-за использования при производстве электроники незаконно добытых в конголезских рудниках полезных ископаемых.

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