Песков: Украина не просила передать тела погибших при крушении Ил-76

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получили от Украины просьбы отправить тела военнопленных, которые погибли в результате падения самолета Ил-76 в Белгородской области.
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