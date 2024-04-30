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Крымский мост под прицелом

Крымский мост под прицелом

Автор: Борис Джерелиевский Киев и Вашингтон хотят испортить День Победы В первых числах мая произойдут два важных для нашей страны события: День Победы и инаугурация Президента России, и можно не сомневаться, что наши враги постараются сделать все, чтобы испортить два этих праздника.

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