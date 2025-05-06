13-летняя Харпер Бекхэм затмила отца на юбилее

Харпер Бекхэм продемонстрировала новый образ на вечере в честь 50-летия Дэвида Бекхэма. Виктория и Дэвид Бекхэм отметили 50-летие знаменитого футболиста совместной публикацией в одной из запрещенных в России соцсетей.
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