НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория
    Всё в руках Саши.«Думаю, Трусова в...
  • Olga Chuhutina
    Дура старая.Тарасова об отстр...
  • Eduard
    Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности вс...Михаил Дегтярев: ...

Роналду – 1-й в рейтинге самых знаменитых игроков в истории по версии GiveMeSport. Месси – 2-й, Бекхэм – 3-й, Роналдиньо – 7-й, Зидан – 9-й, Ибрагимович – 11-й

Издание GiveMeSport опубликовало рейтинг самых знаменитых футболистов в истории.  В качестве критериев для его составления использовались охват аудитории и популярность футболиста в мире, уровень игры и влияние, которое он оказал на вид спорта во время и после окончания карьеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх