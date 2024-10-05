Роналду – 1-й в рейтинге самых знаменитых игроков в истории по версии GiveMeSport. Месси – 2-й, Бекхэм – 3-й, Роналдиньо – 7-й, Зидан – 9-й, Ибрагимович – 11-й

Издание GiveMeSport опубликовало рейтинг самых знаменитых футболистов в истории. В качестве критериев для его составления использовались охват аудитории и популярность футболиста в мире, уровень игры и влияние, которое он оказал на вид спорта во время и после окончания карьеры.
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