Тоффоли о шайбе «Виннипегу» в овертайме: «Один из главных голов в жизни, однозначно. Чувствую себя великолепно»

Форвард «Монреаля» Тайлер Тоффоли поделился эмоциями после победного гола в овертайме четвертого матча с «Виннипегом» (3:2 ОТ), который позволил команде выиграть серию второго раунда Кубка Стэнли (4-0).
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