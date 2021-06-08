Тоффоли о шайбе «Виннипегу» в овертайме: «Один из главных голов в жизни, однозначно. Чувствую себя великолепно»

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Форвард «Монреаля» Тайлер Тоффоли поделился эмоциями после победного гола в овертайме четвертого матча с «Виннипегом» (3:2 ОТ), который позволил команде выиграть серию второго раунда Кубка Стэнли (4-0).