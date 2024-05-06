Сектор Газа, битва за Рафах: очередной акт палестинской трагедии

Вечером 6 мая стало известно о решении военного кабинета Израиля продолжить операцию в Рафахе с целью оказания давления на ХАМАС в вопросе освобождения заложников, сообщили в канцелярии Биньямина Нетаньяху.
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