Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Согласно электронной базе Роспатента, данная регистрация была одобрена 9 сентября 2026 года и будет действовать до 17 февраля 2036 года.
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