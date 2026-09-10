Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Согласно электронной базе Роспатента, данная регистрация была одобрена 9 сентября 2026 года и будет действовать до 17 февраля 2036 года.