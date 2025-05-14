Гуляли весной по красивейшей яблоневой аллее на Зеленом острове? А знаете, как она появилась? Омский блогер рассказал, кто в одиночку высадил эти десятки метров аллеи и кому ее посвятил.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Гуляли весной по красивейшей яблоневой аллее на Зеленом острове? А знаете, как она появилась? Омский блогер рассказал, кто в одиночку высадил эти десятки метров аллеи и кому ее посвятил.