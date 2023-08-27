В Курске сбитый российской ПВО украинский беспилотник повредил жилой дом

Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам России, используя для этого беспилотники. Как заявляют представители киевской хунты, таким образом они хотят "показать" населению России "неизбежность" ответных ударов по территории Украины.
Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам России, используя для этого беспилотники. Как заявляют представители киевской хунты, таким образом они хотят "показать" населению России "неизбежность" ответных ударов по территории Украины.
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