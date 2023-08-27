Военное обозрение

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В Курске сбитый российской ПВО украинский беспилотник повредил жилой дом

В Курске сбитый российской ПВО украинский беспилотник повредил жилой дом

Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам России, используя для этого беспилотники. Как заявляют представители киевской хунты, таким образом они хотят "показать" населению России "неизбежность" ответных ударов по территории Украины.

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