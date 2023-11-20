Во Всемирный день ребенка полицейские провели правовые уроки для школьников Краснодарского края

Юрисконсульт правового направления ОМВД России по Апшеронскому району капитан внутренней службы Юлия Лозицкая посетила городскую школу № 1 и рассказала школьникам правила безопасного поведения, как в реальной жизни, так и в виртуальной.
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