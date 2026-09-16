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Царьград

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Кузбасс направил 4 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году

Кузбасс направил 4 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году

В Кемеровской области продолжается дорожная ремонтная кампания, на которую в текущем году выделили порядка 4 млрд рублей.

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