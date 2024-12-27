В Татарстане госавтоинспекторы оказали помощь водителю фуры, застрявшей в метель посреди дороги

Экипаж отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан в составе старшего лейтенанта полиции Рената Насыбуллина и лейтенанта полиции Раниля Фархутдинова нёс службу на федеральной автодороге М-5 «Урал», когда им поступило сообщение от дежурного об образовании затора на 1245-м километре трассы.