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Sohu: Путин своим решением создал США проблемы в Малаккском проливе к восторгу Китая

Sohu: Путин своим решением создал США проблемы в Малаккском проливе к восторгу Китая

Китайские журналисты считают, что этоситуация радует Пекин. Китайские СМИ считают, что Россия создает проблемы в Малаккском проливе для США, которые пытаются контролировать самые крупные логистические маршруты мира – Суэцкий и Панамский каналы.

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