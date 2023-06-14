Sohu: Путин своим решением создал США проблемы в Малаккском проливе к восторгу Китая

Китайские журналисты считают, что этоситуация радует Пекин. Китайские СМИ считают, что Россия создает проблемы в Малаккском проливе для США, которые пытаются контролировать самые крупные логистические маршруты мира – Суэцкий и Панамский каналы.
Китайские журналисты считают, что этоситуация радует Пекин. Китайские СМИ считают, что Россия создает проблемы в Малаккском проливе для США, которые пытаются контролировать самые крупные логистические маршруты мира – Суэцкий и Панамский каналы.
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