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Журнал «Профиль»

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Бизнесмена из Красноярска арестовали за вымогательство акций на 0,5 млрд рублей

Бизнесмена из Красноярска арестовали за вымогательство акций на 0,5 млрд рублей

Тверской суд Москвы принял решение о мере пресечения для Игоря Шамко в виде заключения под стражу на два месяца.

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