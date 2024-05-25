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Военное обозрение

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Столтенберг: нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по территории РФ

Столтенберг: нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по территории РФ

Генсек НАТО обратился с призывом к государствам альянса.

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