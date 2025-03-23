Меры государственной финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств областного бюджета в рамках Государственной програ...

Меры государственной финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы ´Малое и среднее предпринимательство´ на 2021-2025 годыРешением Могилевского облисполкома от 12.
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