Средства ПВО хуситов

Атаки исламистского движения «Ансар Аллах» на иностранные суда, идущие через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем, спровоцировали новый виток напряженности, после чего объекты на территории Йемена подверглись ракетно-бомбовым ударам со стороны США и Великобритании.
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