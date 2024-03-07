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Средства ПВО хуситов

Средства ПВО хуситов

Атаки исламистского движения «Ансар Аллах» на иностранные суда, идущие через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем, спровоцировали новый виток напряженности, после чего объекты на территории Йемена подверглись ракетно-бомбовым ударам со стороны США и Великобритании.

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