Аэропорт турецкой провинции Хатай после землетрясения не принимает большие лайнеры

Аэропорт в турецкой провинции Хатай, где произошло землетрясение, возобновил работу, но не способен больше принимать тяжелые самолеты и тяжелые транспортник, так как взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта стала короче на 918 метров после ремонта.