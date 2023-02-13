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Аэропорт турецкой провинции Хатай после землетрясения не принимает большие лайнеры

Аэропорт турецкой провинции Хатай после землетрясения не принимает большие лайнеры

Аэропорт в турецкой провинции Хатай, где произошло землетрясение, возобновил работу, но не способен больше принимать тяжелые самолеты и тяжелые транспортник, так как взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта стала короче на 918 метров после ремонта.

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