Главарь банды "боевых шмелей" из Белгорода может попасть в ряды ВСУ

Пусть отбывает наказание за содеянное- там ему быстро рога обладают. А после- немедленная депортация без права въезда навсегда! Этой мрази у нас в стране не место!

Александр Рыжов

На фоне всей этой истории сотрудники ФСБ посчитали: гражданство Гафаров получил в Калужской области, стал отморозком в Белгородской, что от него ждать — неясно. Его пребывание в стране стоило межнациональных конфликтов, попыток ослабить русское общество и так далее. Поэтому 18-летнюю БАНДИТКУ лишили гражданства. Так кого и за что?