Уроженца Украины Эмиля Гафарова, который ни за что избивал и кошмарил людей, лишили гражданства РФ за преступление.
Главарь банды "боевых шмелей" из Белгорода может попасть в ряды ВСУ
Комментарии
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ninikooo Митусова
Пусть отбывает наказание за содеянное- там ему быстро рога обладают. А после- немедленная депортация без права въезда навсегда! Этой мрази у нас в стране не место!
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6 час.
Регина Толстоброва
Лишить его жизни надо.
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6 час.
Александр Рыжов
На фоне всей этой истории сотрудники ФСБ посчитали: гражданство Гафаров получил в Калужской области, стал отморозком в Белгородской, что от него ждать — неясно. Его пребывание в стране стоило межнациональных конфликтов, попыток ослабить русское общество и так далее. Поэтому 18-летнюю БАНДИТКУ лишили гражданства. Так кого и за что?
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43 мин.
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