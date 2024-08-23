Если ты аллергик и пропалываешь грядки — не трогай сорняки

В последний месяц лета активно цветут сорные травы — крапива двудомная, лебеда, полынь и амброзия. Они могут вызывать кашель, заложенность носа, насморк, жжение в глазах, слезоточивость, затруднение дыхания, в тяжелых случаях — приступы астмы.