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Парламентская газета

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Если ты аллергик и пропалываешь грядки — не трогай сорняки

Если ты аллергик и пропалываешь грядки — не трогай сорняки

В последний месяц лета активно цветут сорные травы — крапива двудомная, лебеда, полынь и амброзия. Они могут вызывать кашель, заложенность носа, насморк, жжение в глазах, слезоточивость, затруднение дыхания, в тяжелых случаях — приступы астмы.

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