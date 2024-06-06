Что получил глава МИД Израиля от Жозепа Борреля

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Израиля принять участие в заседании двустороннего Совета ассоциации для обсуждения отношений на фоне событий в секторе Газа.
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