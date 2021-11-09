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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Инфляционные ожидания в США обновили недельный максимум

Согласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), выросли в понеделСогласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), выросли в понедельник вечером к максимальным с 27 октября уровням.

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