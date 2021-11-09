Инфляционные ожидания в США обновили недельный максимум

Согласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), выросли в понеделСогласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), выросли в понедельник вечером к максимальным с 27 октября уровням.