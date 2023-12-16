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Контракт Морено с «Сочи» – по схеме «0,5+2». Клуб подпишет 5-6 новых игроков зимой

Испанец заключил с южанами соглашение на 2,5 года – до конца текущего сезона с опцией продления на два года.

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