Набравшая 100 кг веса 39-летняя Кожевникова намерена родить 5-го ребенка

Мария Кожевникова недавно поделилась с поклонниками радостной новостью о своем четвертом сыне. Актриса, известная по роли в телесериале «Универ», раскрыла, что ребенка назвали Александром в честь отца, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.
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