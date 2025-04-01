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Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Итак, баня. Очень горячий и очень чистый. Я погружался в этот чудесный шрифт 7 раз. Когда мы вернулись домой, погода ...Таганай, 29-31 ма...
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Таганай, 29-31 марта 2025. День 1.Монблан

Таганай, 29-31 марта 2025. День 1.Монблан

﻿﻿Мы спланировали эту поездку заранее и купили билеты на поезд за 2 месяца. Весна наступила рано — никто из нас не ожидал, что в этом году погода будет такой теплой и так мало снега.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Итак, баня. Очень горячий и очень чистый. Я погружался в этот чудесный шрифт 7 раз. Когда мы вернулись домой, погода уже была теплая. Я знаком с этой печкой — она отвратительна.     Сначала  подумай - потом пиши!
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