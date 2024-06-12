Поздравление и.о. руководителя следственного управления СК России по Ивановской области Алексея Анатольевича Ткача с Днем России

Уважаемые сотрудники следственного управления, ветераны следственных органов и члены Ваших семей, а также жители Ивановской области! Поздравляю Вас с одним из самых главных государственных праздников – с Днем России! Этот праздник – символ национального единства и независимости нашего государства, исключительной силы духа и несгибаемости русского народа.