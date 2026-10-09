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Царьград

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"Тактика серой зоны": На Западе рассказали, как Россия собирается "сбивать" спутники Starlink Илона Маска

"Тактика серой зоны": На Западе рассказали, как Россия собирается "сбивать" спутники Starlink Илона Маска

Западная пресса высказала опасения, что русские боевые спутники вот-вот начнут сбивать Starlink Илона Маска, которые расположены на орбите.

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