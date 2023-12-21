NYP: в США девушка заболела четыре раза из-за плесени в бутылке

19-летняя студентка американского штата Джорджия четыре раза обращалась за медицинской помощью из-за серии заболеваний, которые, как выяснилось, были вызваны плесенью в ее многоразовой пластиковой бутылке.
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