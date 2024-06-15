 Песков рассказал, станет ли бывший мэр Краснодара новым главой Сочи

Песков рассказал, станет ли бывший мэр Краснодара новым главой СочиПосле весьма неожиданного общения накануне Владимира Путина с бывшим мэром Краснодара Евгением Первышовым на программе «Время героев» журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента возможной дальнейшей судьбой экс-главы краевого центра.
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