МЧС: Причиной пожара в Одинцове может быть короткое замыкание Одной из версий пожара в частном доме в подмосковном Одинцове, где проживали жертвы домашнего насилия, является короткое замыкание электрообогревателя.
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