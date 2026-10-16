Когда начинается простуда, в ход нередко идут средства, знакомые ещё с детства. Они не заменяют лекарства и не отменяют обращение к врачу, если состояние не улучшается, но иногда помогают сделать ОРВИ немного комфортнее.
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