«Война на уничтожение»: почему глобалисты бьют по Православию — основе русской цивилизации

Война против Православия, которую давно и упорно ведут наши враги — глобалисты, радикальные исламисты и их приспешники — это не побочный эффект геополитических процессов, а основная стратегия глобальной войны против России.
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