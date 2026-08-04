Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

«Война на уничтожение»: почему глобалисты бьют по Православию — основе русской цивилизации

«Война на уничтожение»: почему глобалисты бьют по Православию — основе русской цивилизации

Война против Православия, которую давно и упорно ведут наши враги — глобалисты, радикальные исламисты и их приспешники — это не побочный эффект геополитических процессов, а основная стратегия глобальной войны против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии