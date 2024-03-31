В США баржа врезалась в мост - второй раз за неделю

АН

Алексей Наседкин

Есть такой негласный закон" Закон парных случаев". Мне о нём в госпитале рассказали. И вот, тогда дежурю в приёмном отделении и привозят с прободной язвой. Говорят подожди. Другие пациенты с другим. И на тебе, второй с прободной! Были и другие наблюдения, когда присматривался к необычному и вспоминал о законе. На дороге навстречу совсем необычная машина. Вообще такой не видел. Чуть позже - вторая точно такая!? Проверьте. Срабатывает на самые разные темы.