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В США баржа врезалась в мост - второй раз за неделю

В США баржа врезалась в мост - второй раз за неделю

В США баржа вновь врезалась в мост. Это уже второй эпизод за неделю. Но строение в штате Оклахома выдержало: то ли мост покрепче, то ли судно послабее.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Есть такой негласный закон&quot; Закон парных случаев&quot;. Мне о нём в госпитале рассказали. И вот, тогда дежурю в приёмном отделении и привозят с прободной язвой. Говорят подожди. Другие пациенты с другим. И на тебе, второй с прободной! Были и другие наблюдения, когда присматривался к необычному и  вспоминал о законе. На дороге навстречу совсем необычная машина. Вообще такой не видел. Чуть позже - вторая точно такая!? Проверьте. Срабатывает на самые разные темы.
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