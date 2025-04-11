Хирург Болуарте заявил, что не может раскрыть медицинскую тайну президента

Врачебная тайна по делу о пластической операции президента Перу Дины Болуарте еще не снята судебной властью, чтобы была возможность ее разглашать, заявил врач-хирург Марио Кабани во время заседания контрольной комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии