В "Москва-Сити" задержали больше 20 работников нелегальных криптообменников

По версии следствия, обменники обслуживали украинские колл-центры и помогали обналичивать деньгиСотрудники ФСБ России совместно с МВД перекрыли девять каналов вывода за рубеж денег, похищенных с помощью мошенничества.
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