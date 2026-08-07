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Царьград

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В "Москва-Сити" задержали больше 20 работников нелегальных криптообменников

В "Москва-Сити" задержали больше 20 работников нелегальных криптообменников

По версии следствия, обменники обслуживали украинские колл-центры и помогали обналичивать деньгиСотрудники ФСБ России совместно с МВД перекрыли девять каналов вывода за рубеж денег, похищенных с помощью мошенничества.

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